Спасатели перешли на усиленный режим службы

Новости Украины:С 7 по 9 марта подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы.

Во время проведения в Украине мероприятий в период праздничного и выходных дней, с 7 по 9 марта подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В этот период будет осуществляться усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание спасатели уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия", - указано в сообщении.

Кроме того, организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, Нацгвардии и региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности.

"В общем, до 9 утра 7 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники ГСЧС. Также в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26", - добавили в ведомстве.