Эпидемия коронавируса: "Укроборонпром" может понести большие убытки

Новости Бизнеса:Предприятия “Укроборонпрома” могут пострадать финансово из-за эпидемии коронавируса.

С связи с экономическим кризисом в мире, вызванным коронавирусом, предприятия "Укроборонпрома" могут понести убытки.

Такие прогнозы делал сегодня на брифинге генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

"До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30 процентов", - сказал Абромавичус.

В этом контексте он отметил, что сейчас у "Антонова" не возникают проблемы. Он пояснил, что самолеты "Антонова" в год осуществляли нестандартные перевозки грузов на 200 миллионов долларов. Однако сейчас уже идут корректировки полетов из-за коронавируса.

Кроме того, уже отменены международные выставки, где должен присутствовать "Укроборонпром" в Катаре и Малайзии.

Гендиректор добавил, что сейчас "Укроборонпром" корректирует работу своих сотрудников, рассматривает возможность работать им из дома.