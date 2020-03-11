Эпидемия коронавируса: "Укроборонпром" может понести большие убытки

С связи с экономическим кризисом в мире, вызванным коронавирусом, предприятия "Укроборонпрома" могут понести убытки.
Такие прогнозы делал сегодня на брифинге генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.
"До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30 процентов", - сказал Абромавичус.
В этом контексте он отметил, что сейчас у "Антонова" не возникают проблемы. Он пояснил, что самолеты "Антонова" в год осуществляли нестандартные перевозки грузов на 200 миллионов долларов. Однако сейчас уже идут корректировки полетов из-за коронавируса.
Кроме того, уже отменены международные выставки, где должен присутствовать "Укроборонпром" в Катаре и Малайзии.
Гендиректор добавил, что сейчас "Укроборонпром" корректирует работу своих сотрудников, рассматривает возможность работать им из дома.