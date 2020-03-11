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Франция выделила 900 тыс евро "Укроборонпрому" для улучшения работы госконцерна

Франция выделила 900 тыс евро "Укроборонпрому" для улучшения работы госконцерна
10:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Посольство Франции выделило госконцерну "Укроборонпром" около 900 000 евро для улучшений в корпоративном управлении.

Посольство Франции в Украине выделило государственному концерну "Укроборонпром" 900 тыс. евро на улучшение корпоративного управления.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор концерна Айварас Абромавичус.

"Это знак доверия к Украине, знак доверия к изменениям, которые происходят в "Укроборонпроме". И эти деньги сейчас очень нужны, чтобы двигаться дальше", - сказал он.

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По его словам, финансовая помощь будет использована на два направления. Первое - антикоррупционная деятельность (проведение форензик-аудита), второе - повышение стандартов корпоративного управления.

Абромавичус отметил, что эти средства помогут внедрить лучшие стандарты корпоративного управления, а также упростить достижение конечной цели - преобразование концерна в холдинг.

Посольство Франции, в свою очередь, определит консалтинговую фирму, которая присоединится к данному проекту. 

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Как сообщалось ранее, Айварас Абромавичус, который до этого возглавлял Министерство экономического развития и торговли Украины, 11 июля 2019 года возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома", а 30 августа он стал генеральным директором концерна. Стоит заметить, что Абромавичус вопреки украинскому законодательству является гражданином Литовской Республики. Украинское гражданство Абромавичус получил в декабре 2014 года, ему его по упрощенной процедуре без проверок предоставил бывший президент Петр Порошенко. Абромавичус тогда публично солгал, заявив, что, согласно литовскому законодательству, после получения другого гражданства, гражданство Литвы автоматически аннулируется.

Как известно, согласно украинскому закону "О гражданстве", одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является "предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательство прекратить иностранное гражданство (для иностранцев)".

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Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Украина, Франция, Финансы, Укроборонпром, Деньги.
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