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Укроборонпром уменьшится на 23 предприятия

Укроборонпром уменьшится на 23 предприятия
14:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:"Укроборонпром" передаст в Фонд госимущества 21 предприятие, приватизация "Антонова" не планируется.

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" в ближайшее время передаст 21 предприятие в Фонд государственного имущества (ФГИ) и еще 2 предприятия в Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ), сообщил генеральный директор госконцерна Айварас Абромавичюс.

"Я лично и мои коллеги побывали сотни раз в разных компаниях, в разных регионах, в разных уголках Украины, и мы оценили каждое предприятие на способность, что сделать для страны, что сделать для наших военных сейчас или в будущем… Но очень большое количество предприятий, которые ничего общего с военными не разрабатывают: не только сейчас, не только вчера, но и позавчера также. И с этой целью на заседании наблюдательного совета, которое состоялось две недели назад, было принято решение о передачи 21 предприятия в Фонд государственного имущества", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам Абромавичуса, эти компании "недейственные" и на них нет сейчас никакого производства. "То есть они не делают и не будут ничего военного назначения делать. То есть передаем практически "пустышки", - пояснил он.

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Также он сообщил, что еще два предприятия будут переданы в Государственное космическое агентство Украины.

"То есть в ближайшем будущем у "Укроборонпрома" будет минус 23 предприятия", - резюмировал Абромавичюс.

Также концерн в данный момент не планирует приватизировать госпредприятие "Антонов".

"Сейчас никаких планов по приватизации "Антонова" нет", - сказал Абромавичус.

 ам Абромавичуса, во время многочисленных встреч с потенциальными инвесторами он ни разу не услышал конкретного предложения или заинтересованности в покупке этого предприятия.

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Укроборонпром, ГКАУ, ФГИ, Айварас Абромавичюс.
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