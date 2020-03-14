Компания Apple закрывает магазины во всем мире из-за коронавируса

Новости Бизнеса:С 14 по 27 марта компания Apple закрывает все свои оффлайн-магазины вне материкового Китая из-за коронавируса.

Компания Apple закрывает до 27 марта все свои магазины за пределами материкового Китая из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил генеральный директор Apple Тим Кук в сети Twitter.

"На своих рабочих местах и в нашем обществе мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса Covid-19. Apple временно закрывает все магазины за пределами материкового Китая до 27 марта и предоставит 15 миллионов долларов США помощи для преодоления мирового кризиса", - говорится в сообщении.

По последним данным, в мире подтверждены 145377 случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных - в Китае (80 973), Италии (17660), Иране (11364), Южной Корее (8086), Испании (5232). Зафиксированы 5429 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71715 человека.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.