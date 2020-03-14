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В Чехии закрываются магазины

В Чехии закрываются магазины
13:07 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Чехия закрывает почти все магазины для борьбы с коронавирусом.

Чешское правительство заявило, что в субботу закрывает большинство магазинов и ресторанов на 10 дней в рамках мероприятий по сдерживанию распространения нового коронавируса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мера, объявленная в течение ночи, дополнила другие ограничения, введенные на днях, в частности закрытие школ и запрет общественных мероприятий, таких как спортивные игры или концерты.

С понедельника зарубежные поездки будут запрещены, а иностранцам запрещается въезд в страну.

Исключения из приказа о закрытии магазинов касаются продовольственных магазинов, аптек, банков, почтовых отделений, АЗС и учреждений, осуществляющих доставку еды.

"Мы хотели, чтобы люди сегодня не ходили в торговые центры", - заявил премьер-министр Андрей Бабиш на пресс-конференции в субботу.

Чехия вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Правительство раскритиковали в социальных сетях за жесткий подход, который не сопровождается массовыми проверками людей. Медицинские работники сообщили о недостатке защитных масок для лица и респираторов в больницах, центрах ухода за престарелыми и аптеках.

В Чехии, центральноевропейской стране с 10,7 млн человек, по состоянию на утро субботы было 150 случаев, без смертей. По состоянию на вечер пятницы, проведена проверка 3094 человек.

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Чехия, Коронавирус, Коронавирус в Чехии.
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