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На Ровенской АЭС вывели в плановый ремонт один из блоков

На Ровенской АЭС вывели в плановый ремонт один из блоков
10:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:На втором энергоблоке планируют провести планово-принудительные работы.

Ровенская атомная электростанция (АЭС) вывела блок №2 в средний планово-предупредительный ремонт, сообщила пресс-служба станции.

"В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 15 марта 2020г. в 00:02 энергоблок №2 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР), рассчитанного на 45 календарных дней", - говорится в сообщении.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2290 МВт.

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"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние станции и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм.

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АЭС, Электроэнергия, Энергоатом, Ровенская АЭС, РАЭС.
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