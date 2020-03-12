Энергетика в Украине: АЭС продолжают работу без трех атомных блоков

Новости Украины:В Украине в работе находятся только 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях страны.

На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 246,95 млн кВт-ч электроэнергии, что несколько больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"12 марта на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 84-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 81-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 474-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 835 МВт, РАЭС - 2600 МВт, ЮУАЭС - 2 810 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 11 марта, станциями произведено 246,95 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансовго ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 16,75 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.