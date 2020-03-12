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Четверг, 12.03.2020
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Энергетика в Украине: АЭС продолжают работу без трех атомных блоков

Энергетика в Украине: АЭС продолжают работу без трех атомных блоков
09:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Украине в работе находятся только 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях страны.

На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 246,95 млн кВт-ч электроэнергии, что несколько больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"12 марта на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

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В частности:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 84-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 81-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 474-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 835 МВт, РАЭС - 2600 МВт, ЮУАЭС - 2 810 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 11 марта, станциями произведено 246,95 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансовго ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 16,75 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Рост сбываемых объемов: Украина с июля экспортировала 42,3 млн тонн зерновых

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

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Украина, АЭС, Энергентика.
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