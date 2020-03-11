Скачать
Среда, 11.03.2020
Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
Премьер: Украина входит в мировой финансовый кризис
Премьер предупредил о приближении экономического кризиса
Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась

В Киеве, на входе в КГГА будут мерять температуру

В Киеве, на входе в КГГА будут мерять температуру
17:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве из-за угрозы коронавируса на входе в КГГА будут измерять температуру.

На входе в Киевскую городскую государственную администрацию с 12 марта все прибывшие будут проходить температурный скрининг.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевгоргосадминистрации Николай Поворозник на брифинге.

"Решение комиссии не ограничивает работу учреждений власти. Все работают в штатном режиме. Единственное - что должен быть введён скрининг в органах государственной власти. У нас с завтрашнего дня здесь на входе (в КГГА - ред.) появится пост с врачом-эпидемиологом. У нас завтра планируется проведение очередной сессии Киевского городского совета", - сказал чиновник. 

В Германии парламент решил запретить посещение Рейхстага из-за угозы коронавируса

Он подчеркнул, что ни о каких ограничениях речь не идет, однако люди с явными признаками заболевания не будут допускаться в здание, их будут направлять к врачу.

Как сообщалось, с 12 марта в Киеве будут реализовывать план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, КГГА, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
04 Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
05 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина приостановила авиасообщение с Италией
Украина приостановила авиасообщение с Италией
Шмыгаль: Министры отказались от своих премий до конца года
Министры отказались от своих премий до конца года
Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ
Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ
&quot;Время и Стекло&quot;: насколько хорошо вы знаете клипы группы
"Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь