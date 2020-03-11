В Киеве, на входе в КГГА будут мерять температуру

Новости Украины:В Киеве из-за угрозы коронавируса на входе в КГГА будут измерять температуру.

На входе в Киевскую городскую государственную администрацию с 12 марта все прибывшие будут проходить температурный скрининг.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевгоргосадминистрации Николай Поворозник на брифинге.

"Решение комиссии не ограничивает работу учреждений власти. Все работают в штатном режиме. Единственное - что должен быть введён скрининг в органах государственной власти. У нас с завтрашнего дня здесь на входе (в КГГА - ред.) появится пост с врачом-эпидемиологом. У нас завтра планируется проведение очередной сессии Киевского городского совета", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что ни о каких ограничениях речь не идет, однако люди с явными признаками заболевания не будут допускаться в здание, их будут направлять к врачу.

Как сообщалось, с 12 марта в Киеве будут реализовывать план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.