В Германии парламент решил запретить посещение Рейхстага из-за угозы коронавируса

Новости мира:В Германии власти закрыли для посещения здание Рейхстага для уменьшения рисков распространения коронавируса.

Немецкий парламент приостановил посещение группами здания Рейхстага из-за коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа ФРГ.

"Посещение групп посетителей в немецком Бундестаге будет временно приостановлено со следующего понедельника, 16 марта 2020 года, и до конца апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это ограничение касается всех групп посетителей по приглашению депутатов, а также групповых туров по зданию Бундестага. Посещение пленарных заседаний на индивидуальной основе будет возможным, как и ранее, а также посещение депутатов группами до шести человек.

Как сообщалось, с 10 марта был закрыт доступ на купол и террасу на крыше здания Рейхстага (Бундестага). Купол - популярная достопримечательность Берлина. Ежегодно его посещают более 2 миллионов человек.

В Берлине на данное время официально зафиксировано 48 случаев инфицирования коронавирусом, в Германии - 1 296.