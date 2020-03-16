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Коболев остается: "Нафтогаз" продлил контракт

Коболев остается: "Нафтогаз" продлил контракт
20:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт Коболевым на 4 года.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продлил на четыре года контракт с главой правления Андреем Коболевым, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании набсовета в понедельник.

Как сообщалось, Коболев был назначен главой "Нафтогаза" в марте 2014 года, в марте 2019 года Кабинет министров Владимира Гройсмана по предложению наблюдательного совета НАК продлил контракт с Коболевым еще на год - до 22 марта 2020 года.

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"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заявили, что в Украине в марте снизится цена на газ, несмотря на девальвацию и инфляцию.

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Нафтогаз, Кабмин, Андрей Коболев.
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