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Facebook выплатит сотрудникам по 1 тыс долларов для поддержки в условиях эпидемии

Facebook выплатит сотрудникам по 1 тыс долларов для поддержки в условиях эпидемии
15:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В связи с распространением по миру коронавируса компания Facebook хочет поддержать своих сотрудников во время эпидемии.

Компания Facebook выплатит каждому работающему на полную ставку сотруднику по $1 тыс. в дополнение к очередной зарплате, а также в оценке эффективности работы по итогам первого полугодия напишет каждому "превосходит ожидания".

Как сообщает The Wall Street Journal, об этом Марк Цукерберг уведомил сотрудников внутренним письмом, что подтвердили в пресс-службе компании, передает kommersant.

В Facebook работают около 45 тыс. человек. В обычных условиях оценка каждого сотрудника рассчитывается исходя из отзывов о нем, которые должны дать не менее пяти коллег, а также менеджеры. 

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В этот раз отзывы тоже будут собираться, однако независимо от их содержания аттестация у всех сотрудников будет одинаково высокой.

Имея оценку эффективности работы на уровне "превосходит ожидания", каждый из них сможет рассчитывать на получение бонуса по итогам полугодия.

Кроме того, Facebook заявила, что окажет помощь малому бизнесу — почти 30 тыс. компаний более чем в 30 странах.

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Это позволит этим компаниям сохранить рабочие места в условиях нынешнего кризиса, снизить операционные издержки.

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Facebook, Премия, Работа, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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