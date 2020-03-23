"Энергоатом" лишился руководителя

Новости Бизнеса:В разгар коронавируса Национальная атомная энергогенерирующая компания остается без руководства.

В.о. Президента НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин решил не дожидаться кризиса в отрасли и срочно покидает занимаемую должность в сложный для экономики период, сообщает УНН.

На прошлой неделе, как стало известно от проинформированного источника, Павлишин написал заявление по собственному желанию, которое Кабмин планирует рассмотреть на ближайшем заседании (ориентировочно в среду 25 марта).

Павел Павлишин родился в России, с 2012 года возглавлял Ривненскую АЭС. По распоряжению Кабинета Министров от 04.12.2019 № 1195 стал и.о. президента "Энергоатома".

В феврале он жаловался, что столкнулся с проблемами оплаты поставок ядерного топлива и недостаточного финансирования инвестпрограммы по статье "Капитальное строительство". В связи с этим, по его словам, уже в марте ожидалась возможная нехватка средств на выплату заработной платы и уплату налогов.

Атомные электростанции производят около 55% всего объема электричества в стране. Производимая на АЭС электроэнергия является самой дешевой и стабильной. При этом сумма задолженности атомщикам достигла в последнее время почти 3 млрд грн. Эксперты говорят, что оставлять атомную энергетику как стратегически жизненно важную сферу национальной безопасности страны без руководства даже на короткое время недопустимо. Поэтому вопрос назначения преемника Повлишина должен быть решен срочно, в ближайшее время.