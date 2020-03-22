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Авиакомпания Air Canada сокращает половину персонала

Авиакомпания Air Canada сокращает половину персонала
09:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Из-за резкого сокращения рейсов, связанное с пандемией COVID-19, авиакомпания Air Canada сокращает более 5100 работников.

Авиакомпания Air Canada вынуждена вдвое уменьшить количество работников из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает CBC News.

В Канадском союзе государственных служащих, который представляет интересы бортпроводников Air Canada, новость подтвердили, уточнив, что сокращения коснутся 3600 сотрудников Air Canada и 1549 - дочерней компании Rouge”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом на флагманскую канадскую авиакомпанию работает около 10 тыс. человек.

Кроме этого, Air Canada в течение следующих недель уменьшит сеть своих маршрутов почти на 75%. Вместо 154 международных и 62 внутренних рейсов будут выполняться только 19 и 40 соответственно.

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Ранее о временном прекращении или существенном сокращении деятельности заявили другие канадские авиакомпании: WestJet, Porter, Transat, Sunwing.

Как сообщалось, по последним данным, в мире зафиксировано 286 696 случаев заражения коронавирусом. 11 889 человек умерли, 93 602 выздоровели.

Напомним: 

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Авиакомпания, Air Canada, Covid-19, Пандемия COVID-19.
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