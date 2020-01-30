Коронавирус: Air Canada и Air France приостанавливают полеты в Китай

Новости мира:Канадская авиакомпания Air Canada и французская Air France приостанавливают полеты в Пекин и Шанхай с 30 января.

Канадская авиакомпания Air Canada и французская авиакомпания Air France прекращают полеты в Китай из-за вспышки коронавируса. Как сообщает пресс-служба Air Canada, авиакомпания прекращает полеты в Пекин и Шанхай с 30 января до 29 февраля.

В авиакомпании отмечают, что соответствующее решение принято после рекомендации канадского правительства избегать необязательных поездок на материковую часть Китая.

Авиакомпания Air France, в свою очередь, как сообщает телеканал BFMTV, объявила о прекращении полетов в китайский Ухань.

В то же время Air France продолжит обслуживать Шанхай и Пекин, но в ограниченном режиме. Авиаперевозчик принял такое решение "из-за снижения спроса на эти направления", начиная с 31 января 2020 года.

Как сообщалось, ранее о приостановке всех прямых рейсов в Китай и в обратном направлении объявила британская авиакомпания British Airways.

На 30 января количество погибших достигло по меньшей мере 170 человек. В мире зафиксировано 6057 случаев заболевания.