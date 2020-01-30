Вспышка коронавируса: в заблокированном Ухане находятся почти полсотни украинцев

Новости Украины:В провинции Хубэй и городе Ухань, откуда распространился новый коронавирус 2019-nCoV, находится 51 украинец.

По состоянию на 29 января в китайской провинции Хубэй, где наблюдается вспышка коронавируса 2019-nCoV, находится 51 гражданин Украины, из них 49 - в Ухане.

Об этом говорится в ответе посольства Украины в Китае на запрос издания "Ракурс".

"По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек - в Ухане, один человек - в городе Сянъян и еще один - в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь", - отметили в украинском посольстве.

Также, по информации дипломатического ведомства Украины, число граждан, обратившихся в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 29 января составляет 93 человека.

Отметим, что согласно законодательству, принятие украинских граждан на консульский учет осуществляется на добровольной основе, за исключением детей, усыновленных иностранцами или гражданами Украины, которые постоянно проживают за рубежом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

На 30 января количество погибших достигло по меньшей мере 170 человек. В мире зафиксировано 6057 случаев заболевания.