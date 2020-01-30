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ВОЗ не исключает более масштабной вспышки коронавируса

ВОЗ не исключает более масштабной вспышки коронавируса
07:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Ранее сообщалось о 4 подозрениях коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Украине, но все случаи не подтвердились.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус не исключает более масштабной вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Большинство из 6000+ новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Китае и только 1%, или 68 случаев зафиксированы на сегодняшний день в 15 других странах. Но некоторые случаи передачи вируса от человека к человеку были обнаружены в трех странах за пределами Китая. Это потенциал для дальнейшего глобального распространения вируса, поэтому я созвал экстренное заседание", - говорится в посте.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 29 января 2020 года в мире зарегистрировано 6057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 132 из них летальные. Кроме Китая, заболевания зафиксировано в 16 странах мира.

Ранее сообщалось о 4 подозрениях коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.

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Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

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Китай, ВОЗ, Коронавирус, Тедрос Адханом Гебреисус, Масштабная вспышка коронавируса.
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