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Коронавирус: в Китае умерли 170 человек, Япония и США эвакуировали сотни граждан

Коронавирус: в Китае умерли 170 человек, Япония и США эвакуировали сотни граждан
07:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Количество погибших от опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек.

Количество погибших от опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения Китая.

"Данные за четверг охватывают предыдущие 24 часа. Эта цифра предполагает увеличение числа случаев смерти на 38 человек и случаев заражения с 1 тыс. 737 до 1 тыс. 711 человек", - говорится в сообщении.

На провинцию Хубэй из новых смертей пришлось 37 случаев. Один летальный исход зафиксирован в юго-западной провинции Сычуань.

Из эпицентра заражения - города Уханя - было эвакуировано 195 американцев. Для установления признаков вируса они проходят трехдневное тестирование и мониторинг на военной базе в Южной Калифорнии.

Япония также эвакуировала из Уханя группу из 210 своих граждан. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что у троих японцев, вернувшихся в среду, анализы показали положительный результат на новый коронавирус.

Франция, Новая Зеландия, Австралия и другие страны также вывозят своих граждан или планируют сделать это.

ВОЗ не исключает более масштабной вспышки коронавируса

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии.

В связи со стремительным распространением китайского коронавирус в мире Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание.

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Китай, Грипп, Коронавирус, Вирус в Китае, Коронавирус 2019-nCoV.
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