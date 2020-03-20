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Канада выделит $63 миллиарда на поддержку экономики страны

Канада выделит $63 миллиарда на поддержку экономики страны
06:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада направит $63 миллиарда на поддержку экономики страны во время эпидемии коронавируса.

Правительство Канады выделит 82 миллиарда канадских долларов (около $63 миллиарда) для поддержки граждан во время вызванной эпидемией Covid-19 экономического кризиса.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В это чрезвычайное время наше правительство принимает чрезвычайные меры. Мы предоставим 27 миллиардов долларов прямой помощи канадским работникам и предпринимателями, а также 55 млрд долл. для поддержания потребностей ликвидности бизнесов и домохозяйств, путем отсрочки налоговых платежей для стабилизации экономики”, - сказал Трюдо.

Он отметил, что общая сумма оказанной помощи достигнет 82 миллиардов канадских долларов, что составляет около 3% от ВВП.

Экономические меры позволят удостовериться, что наша экономика восстановится после этого”, - отметил премьер-министр.

Разгар налогового сезона: Канада дает гражданам дополнительное время для уплаты долгов

Трюдо объяснил, что правительство в ближайшие дни создаст новые и расширит старые программы экономической поддержки, которые будут касаться широких слоев населения.

Независимо от того, кем вы являетесь и чем занимаетесь, пришло время сосредоточиться на собственном здоровье и самочувствии соседей. Не на том, потеряете ли вы работу. Не на том, хватит ли денег на лекарства и продукты питания”, - отметил он.

По словам премьер-министра, чтобы принять необходимые законодательные изменения, парламент может собраться на экстренное заседание в ближайшие дни. По состоянию на вечер среды, 18 марта, в Канаде зарегистрирован 621 случай заражения COVID-19. Болезнь унесла жизни 9 человек.

Напомним: 

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Правительство, Экономика, Канада, Пандемия, Коронавирус.
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