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ВВП Германии может упасть почти на 9%

ВВП Германии может упасть почти на 9%
01:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В связи с пандемией коронавируса ВВП Германии может сократиться почти на 9%.

Из-за коронавируса ВВП сильнейшей экономики Европы, Германии, может сократиться в 2020 году на 4,5 - 8,7%, однако уже в 2021 году будет стремительный рост.

Такой прогноз сделали эксперты Института мировой экономики в Киле (IfW).

"Валовой внутренний продукт Германии в этом году уменьшится на 4,5 процента при условии, что текущая стрессовая ситуация продлится до конца апреля, а затем в мае наступит постепенное уменьшение напряжения. Это означало бы сокращение добавленной стоимости на 150 миллиардов евро. Если же восстановление не начнется до августа, немецкий ВВП упадет на 8,7 процента", - говорят экономисты IfW.

Они отмечают, что по сравнению с их весенним прогнозом, сделанным еще неделю назад, экономическая ситуация и перспективы на будущее значительно ухудшились. В своем весеннем прогнозе IfW все еще ожидал снижения ВВП всего на 0,1% в 2020 году. Но тогда последствия для экономических показателей Германии из-за глобальных мероприятий по сдерживанию пандемии коронавируса еще не были очевидными в полном объеме.

В данное время IfW предусматривает два сценария: "блокировки" немецкой экономики до конца апреля и до конца июля с последующим восстановлением экономики до прежнего уровня. В обоих сценариях Институт ожидает снижения ВВП ФРГ в марте почти на 18% по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидается, что такая низкая динамика в основном сохранится и в апреле.

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Что касается дальнейшего развития, эксперты различают сценарии V и U.

По V-сценарию, потери производства, связанные с карантинными мероприятиями, будут преодолены в течение шести месяцев, начиная с мая 2020 года.

Сценарий U предусматривает, что восстановление начнется только в августе 2020 года, и производство в различных секторах не вернется к "довирусному" уровню в начале следующего года.

В то же время, на следующий, 2021 год эксперты Института прогнозируют резкий рост ВВП: по V сценарию - на 7,2%, по U-сценарию - на 10,9%.

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Больше всего пострадают сфера гостиничная, авиации и досуга - до 90% падения, автопромышленность - до 70%.

В то же время почти половина экономики Германии, вероятно, испытывает незначительные потери или вообще никаких. Некоторые отрасли, например, службы доставки, временно даже расширят свою деятельность.

Напомним: 

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Германия, Европа, ВВП, IfW.
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