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Генконсульство в Милане связалось с украинцами с лайнера Costa Viktoria

Генконсульство в Милане связалось с украинцами с лайнера Costa Viktoria
23:45 Чт, 19 Март 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Генеральное консульство в Милане нашло контакт с 9 украинцами с судна Costa Viktoria.

Генеральное консульство Украины в Милане установило контакты с 9 украинцами, находящимися на борту круизного лайнера Costa Viktoria, который следует из Омана в Венецию.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Генеральное консульство Украины в Милане установило контакты с украинцами, которые находятся на судне Costa Viktoria. В настоящее время известно о 9 наших соотечественниках, находящихся на борту (7 туристов и 2 - члена экипажа)", - отметил Погорельцев.

По его словам, перед выходом судна из порта Салала (Оман) всем украинцам провели тесты на наличие коронавируса, которые показали отрицательные результаты. Сейчас состояние здоровья граждан Украины удовлетворительное. Жалобы и сетования на условия пребывания на судне отсутствуют.

Дипломат сообщил, что судно должно прибыть в порт в Венеции 28 марта 2020 года. Консульское учреждение поддерживает постоянный контакт с гражданами Украины.

Пандемия COVID-19: карта распространения коронавируса

Напоминаем, по данным украинского Минздрава, в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 137 677 случаев.

В Украине в настоящее время зафиксирован 21 случай инфицирования коронавирусом Covid-19, три из них - летальные.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС. Граница для иностранцев закрыта с 16 марта, а с 17 марта Украина прекратила авиа-, железнодорожное и автобусное международное сообщение. Однако, после закрытия международного сообщения Украина постепенно возвращает своих граждан из-за рубежа.

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МИД, Лайнер, Коронавирус, Сергей Погорельцев, Costa Viktoria.
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