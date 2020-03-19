Глава МИД сообщил, когда произойдет новая волна возвращения украинцев

Новости Украины:Дмитрий Кулеба сообщил, что новая волна возвращения украинских граждан на родину будет, когда они начнут лишаться работы за рубежом.

Новая волна возвращение граждан Украины домой начнется, если они начнут терять работу за рубежом.

Такое предположение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

"Не будет момента, когда мы скажем – "класс, мы всех вывезли, вот теперь у нас ноль людей за границей", потому что все мы живем в открытом мире и люди привыкли разъезжать, когда хотят, оставаться на сколько хотят и возвращаться... Есть люди, которые сейчас еще имеют работу в определенных странах, но из-за экономической рецессии в мире, которая уже началась, они ее в скором времени, с большой вероятностью потеряют. И тогда у нас будет вторая волна тех, кто захочет возвращаться, – это люди, которые потеряют работу и решат вернуться домой, дождаться лучших времен", – сказал он.

Как пример министр привел Объединенные Арабские Эмираты, где ситуация сейчас, по его словам, относительно стабильна.

"В ОАЭ по состоянию на сейчас 15 тысяч украинских граждан работают в сфере услуг. В Эмиратах сейчас ситуация неплохая, там правительство принимает очень жесткие меры, чтобы защититься от коронавируса, честь им и хвала. Но если, не дай Бог, там начнут закрываться тоже компании, людей начнут увольнять, у нас будет вот такая вторая волна. Я уже не говорю про соседние с нами страны, где традиционно существует большая трудовая диаспора", – отмечает Кулеба.

По данным МИД, сейчас 15 776 граждан Украины уже вернулись домой, 861 человек находится на карантине за рубежом. 11 украинцев лечатся от коронавируса COVID-19 за рубежом, пятеро выздоровели, одна женщина скончалась.