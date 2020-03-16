Жесткий карантин: какие меры принимают города Украины для сдерживания коронавируса

Новости Украины:Украинские города вводят жесткий карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.

Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Об этом сообщается на сайтах городских администраций

Сейчас жесткий карантин с 16 марта ввели Львов, Одесса, Запорожье (здесь закрывают также все рынки).

С 17 марта закрывают все заведения, кроме продуктовых, аптек и заправок в Николаеве.

В частности, закрываются:

кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения;

детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе спортивные, в зоопарках;

фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортплощадки и стадионы;

все магазины, кроме продуктовых и аптек ;

; торгово-развлекательные центры;

строительные рынки и другие (кроме продуктовых);

рестораны, заведения общественного питания, в том числе в гостиницах, бары, клубы, кафе, дискотеки, пабы и тому подобное;

другие учреждения (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

В Черновцах аптекам и продовольственным магазинам рекомендовали временно перейти на круглосуточный режим работы, а продуктовым супермаркетам обеспечить работу всех имеющихся касс в течение всего рабочего времени для предупреждения образования очередей и скопления людей, при входе в торговые залы обязали обустроить станции гигиены рук. Вместе с тем в городе решили создать рейдовые группы для проверки соблюдения требований о запрете работы промышленных секторов на рынках, супермаркетах, а также развлекательных и спортивных центров.

Во всех населенных пунктах по всей территории страны введены карантинные мероприятия, которые предусматривают отмену массовых мероприятий, закрытие учебных заведений и учреждений социально-культурной сферы и тп.

Напомним: