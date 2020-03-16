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Жесткий карантин: какие меры принимают города Украины для сдерживания коронавируса

Жесткий карантин: какие меры принимают города Украины для сдерживания коронавируса
17:24 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Украинские города вводят жесткий карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.

Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Об этом сообщается на сайтах городских администраций

Сейчас жесткий карантин с 16 марта ввели Львов, Одесса, Запорожье (здесь закрывают также все рынки).

С 17 марта закрывают все заведения, кроме продуктовых, аптек и заправок в Николаеве.

В частности, закрываются:

  • кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения;
  • детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе спортивные, в зоопарках;
  • фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортплощадки и стадионы;
  • все магазины, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательные центры;
  • строительные рынки и другие (кроме продуктовых);
  • рестораны, заведения общественного питания, в том числе в гостиницах, бары, клубы, кафе, дискотеки, пабы и тому подобное;
  • другие учреждения (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

В Черновцах аптекам и продовольственным магазинам рекомендовали временно перейти на круглосуточный режим работы, а продуктовым супермаркетам обеспечить работу всех имеющихся касс в течение всего рабочего времени для предупреждения образования очередей и скопления людей, при входе в торговые залы обязали обустроить станции гигиены рук. Вместе с тем в городе решили создать рейдовые группы для проверки соблюдения требований о запрете работы промышленных секторов на рынках, супермаркетах, а также развлекательных и спортивных центров.

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Во всех населенных пунктах по всей территории страны введены карантинные мероприятия, которые предусматривают отмену массовых мероприятий, закрытие учебных заведений и учреждений социально-культурной сферы и тп.

Напомним:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.

  • В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.

  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

  • С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

  • По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.

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Одесса, Львов, Запорожье, Пандемия, Коронавирус.
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