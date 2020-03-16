"Вам грубо врут": Кулеба просит воздержаться от путешествий за границу (Видео)

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16:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Кулеба призывает украинцев не верить туроператорам о нераспространении коронавируса в теплых странах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за рубежом семь украинцев инфицированы коронавирусом и сотни находятся на карантине.

Об этом Кулеба сообщил на брифинге по плану действий МИД в связи с пандемией коронавируса.

"Инфицированы пока семеро граждан", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос об общем количестве украинцев, инфицированных коронавирусом за рубежом.

При этом министр не уточнил, о каких именно странах идет речь.

"На карантине у нас сейчас сотни граждан", - заявил Кулеба.

В частности, он сказал, что сотни украинцев застряли в гостиницах в Египте и Бразилии. Еще примерно 14 украинцев-членов экипажа судна, на котором обнаружен коронавирус, находятся на карантине.

Также Кулеба призывает украинцев отказаться от поездок за границу и не верить туроператорам о нераспространении коронавируса в теплых странах.

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Министр призывает украинцев не ехать в туристические поездки и вообще отказаться от поездок за границу.

"Особенно в такие страны как Египет, где ситуация очень сложная. И каждый день я получаю сообщения о том, что очередные чартеры туристических кампаний отбывают, вывозят наших граждан в Египет, обещая, что все будет хорошо, что там замечательный сухой климат, высокая температура, при которой коронавирус не размножается, и весь этот бред. Люди, вам грубо врут для того, чтобы на вас зарабатывать и терять ваше здоровье", - подчеркнул Кулеба.

Министр заявил, что туристических операторов, которые агитируют украинцев выезжать за границу по дешевым турам, не интересует будущее и здоровье украинцев.

"Их интересует исключительно их экономическая модель и их заработок. Я призываю вас отказаться от поездок за границу в этот сложный период", - подытожил Кулеба.

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Египет, МИД, Туризм, Коронавирус, Дмитрий Кулеба.
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