Коронавирус и экономический кризис: Национальный банк Украины отчитался о принятых мерах

Новости Бизнеса:По прогнозам НБУ, объем переводов заробитчан в Украину может снизиться на $0,5-1 млрд, отток валюты – примерно на $1,5 млрд в связи с коронавирусом.

Объем переводов заробитчан в Украину по итогам 2019 года может снизиться на $0,5-1 млрд с $12 млрд в связи с распространением по миру коронавируса.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины, обнародованные на странице регулятора в Facebook в понедельник.

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, которого цитирует пресс-служба, также снизится отток валюты на сумму около $1,5 млрд в связи с сокращением расходов украинцев на путешествия из-за коронавируса.

Также в НБУ отмечают, что на валютном рынке действительно есть панические настроения.

"Задача Национального банка и правительства - сгладить влияние кризисной ситуации на экономику Украины и бизнес. Сейчас мы вместе оцениваем, какие именно инструменты следует использовать. Национальный банк уже снизил учетную ставку до 10%. Это должно стимулировать украинскую экономику. Но поддержка бизнеса - это также вопрос фискальной и бюджетной поддержки", - отмечают в НБУ.

Как сообщается на сайте центробанка, на аукцион объемом до $200 млн было подано 64 заявки на общую сумму $258,9 млн по курсу от 26,37 грн/$1 до 26,56 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,53 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,5425 грн/$1.

Согласно сообщению регулятора в Facebook, Нацбанк имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями из-за распространения коронавируса.

Уточняется, международные резервы Украины, в связи с интервенциями регулятора на прошлой неделе, к понедельнику пересекли отметку в $26 млрд и в настоящее время, по данным НБУ, "превышают $25 млрд".

"Мы готовы, при необходимости, и дальше проводить интервенции по продаже валюты", – отметил Нацбанк.

Согласно данным центробанка, на прошлой неделе Национальный банк провел интервенции в поддержку гривни на $981,60 млн. В частности, во вторник регулятор продал $270 млн, в среду – $350 млн и в четверг – $220 млн.

В целом с начала года, с учетом минувшей недели, регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал – $1,58 млрд, свидетельствуют данные центробанка.

С начала прошлой недели курс гривни на межбанке опустился с 24,995 грн/$ до 26,53 грн/$1 к середине сегодняшнего дня, на наличном рынке он достиг 26,4-27,2 грн/$1 (покупка-продажа), а на "сером" – 26,92-27,34 грн/$1.