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Как будут работать банки в период карантина

Как будут работать банки в период карантина
11:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ via Flickr

Новости Украины:Банковская система Украины готова к повышенному спросу на снятие наличных средств в связи с карантином в Украине и продолжит работу в обычном режиме.

Банковская система Украины в период карантина будет работать в обычном режиме, а украинские банки на сегодня достаточно устойчивые, высоколиквидные, капитализированные и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

Как говорится в комментарии Национального банка Украины, опубликованном в соцсети Facebook, регулятор при необходимости готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы, у которой на сейчас исторически высокие показатели ликвидности.

Также Нацбанк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе.

В НБУ напомнили, что международные резервы Украины превышают 26 млрд долл. Также регулятор заверил, что готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах

Кроме того, Нацбанк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.

"В целом мы советуем всем гражданам следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и как можно реже посещать общественные места, в том числе и отделения банков. Пользуйтесь услугами дистанционного банкинга и будьте здоровы!" - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели с 12 марта.

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НБУ, Нацбанк, Банки, Банковская система, Карантин.
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