Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)

Новости Украины:Число жертв коронавируса Covid-19 в мире превысило 6,5 тыс. человек.

Во всем мире уже насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс. поправились более 76,8 тыс. человек.

Об этом сообщила газета South China Morning Post. Издание в режиме реального времени ведет учет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

По сравнению с тем же временем воскресенья, число больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тыс., скончавшихся - на 709 человек.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 16 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

Количество заразившихся и погибших от Covid-19 в странах мира:

Китай - 80,860 тыс. случаев заболевания, (скончались 3 199)

Иран - 13,938 тыс., (724)

Южная Корея - 8,236 тыс. (75)

Испания - 7,844 тыс. (288)

Германия - 5,813 тыс. (13)

Франция - 5,437 тыс. (127)

США -3,689 тыс. (68)

Швейцария - 2,2 тыс. (14)

Япония (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1,535 тыс. (31)

Великобритания - 1,395 тыс. (35)

Норвегия - 1,256 тыс. (3)

Швеция - 1,032 тыс. (3)

Тем временем в США, где зарегистрировано почти 4 тысячи инфицированных, продолжается продуктовый бум.

В Британии власти призывают людей не опустошать полки с продовольствием и таким образом дать возможность другим гражданам запастись самым необходимым, однако ситуация похожа с тем, что происходит в Штатах.

I was laughing at people stockpiling toilet roll.. But now that I actually need to buy some, it's getting a bit beyond a joke. Even the kleenex is all gone. Not happy. pic.twitter.com/Zql9wva7IO — Rob (@ViewdataUK) March 14, 2020

В Украине количество инфицированных 12 марта увеличилось до трех (Черновицкая и Житомирская области), 13 марта умерла первая пациентка — 71-летняя женщина из Радомышля.

Минздрав предостерегает украинцев от мошенников, которые продают "препараты" против нового коронавируса, - в ведомстве подчеркивают, что в мире еще нет лекарств от COVID-19.

Офис Президента выложил видео-советы как вести себя, если чувствуете симптомы ОРВИ или подозреваете коронавирус.

Согласно решению Кабинета министров Украины, вступил в силу временный запрет въезда в страну для иностранцев и лиц без гражданства, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.