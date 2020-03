Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)

Во всем мире уже насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс. поправились более 76,8 тыс. человек.

Об этом сообщила газета South China Morning Post. Издание в режиме реального времени ведет учет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

По сравнению с тем же временем воскресенья, число больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тыс., скончавшихся - на 709 человек.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 16 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

Количество заразившихся и погибших от Covid-19 в странах мира:

Тем временем в США, где зарегистрировано почти 4 тысячи инфицированных, продолжается продуктовый бум.

В Британии власти призывают людей не опустошать полки с продовольствием и таким образом дать возможность другим гражданам запастись самым необходимым, однако ситуация похожа с тем, что происходит в Штатах.

I was laughing at people stockpiling toilet roll.. But now that I actually need to buy some, it's getting a bit beyond a joke. Even the kleenex is all gone. Not happy. pic.twitter.com/Zql9wva7IO

— Rob (@ViewdataUK) March 14, 2020