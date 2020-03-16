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Разумков: Верховная Рада продолжает работать

Разумков: Верховная Рада продолжает работать
12:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В украинском парламенте изменяется очередность пленарных и комитетских недель.

Верховная Рада изменяет очередность пленарных и комитетских недель из-за карантинных мер по противодействию коронавирусу.

Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета в понедельник.

"Будет предложено изменить график работы Верховной Рады Украины. Верховная Рада не закрывается, Верховная Рада продолжает работать, однако мы изменяем очередность пленарных и комитетских недель, и к 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах", - сказал Разумков.

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Он отметил, что представители всех депутатских фракций и групп поддержали это предложение.

Разумков добавил, что также была достигнута договоренность со всеми представителями депутатских фракций и групп о том, чтобы перечислить средства, предусмотренные на депутатскую деятельность, в резервный фонд.

"Потому что, фактически, мы будем работать в комитетах, и эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Аппарата Верховной Рады Украины, народных депутатов и, при необходимости, на другие необходимые для государства направления финансирования", - сказал Разумков.

Ранее активисты провели под Верховной Радой акцию с требованием прекратить в парламенте режим пленарных заседаний и перевести работу депутатов в режим внеочередных заседаний, чтобы внеочередные заседания проходили только по вопросам, связанным с противодействием коронавирусу в стране, введением чрезвычайного и военного положения.

Сокоординатор Движения Сопротивления Капитуляции Михаил Басараб заявил: "Мы здесь, чтобы требовать у них отправить Раду на карантин, - до тех пор, пока вся страна будет находиться на карантине. Наше требование: они должны перейти в режим внеочередных заседаний - то есть, прекратить заседание в пленарном режиме, и собираться только для того, чтобы решать вопросы, связанные с недопущением распространения коронавируса, и вопросы, связанные с введением военного и чрезвычайного положений. И никакие другие вопросы не могут стоять на рассмотрении Верховной Рады".

По его словам, если депутаты ВР "этого не услышат - они берут на себя полную ответственность за все, что будет происходить в стране".

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Председатель Киевской областной организации ВО "Свобода" Игорь Сабий отметил, что если их не услышат - активисты позже могут выйти на улицы.

"В масках, респираторах, в химической защите; будем стоять несколькими группами по 199 человек на расстоянии 2 метра, чтобы никто нам не "пришил" распространения какой-то заразы - и будем протестовать, отстаивать свои права", - отметил Сабий.

Отдельно Басараб подчеркнул, что активисты предостерегают депутатов ВР от использования ограничений на массовые собрания "для приведения в Украину измены и капитуляции", и подчеркнул, что "украинцы неоднократно доказывали, что несмотря на различные ограничения, они готовы до конца защищать свои права и национальный интерес".

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Все по теме:

Верховная Рада, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Дмитрий Разумков, Covid-19.
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