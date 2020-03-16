На пути к лечению COVID-19: в Штатах стартует тестирование вакцины

Новости Украины:Американские медики начинают тестировать вакцину от коронавируса COVID-19.

Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 начнутся в этот понедельник в США, в городе Сиэтл, на первом пациенте.

Об этом сообщает AP.

"Первый участник клинических испытаний вакцины против нового коронавируса получит экспериментальную дозу в этот понедельник. Национальный институт здоровья финансирует это испытание, которое будет проводиться в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтле", - говорится в сообщении.

Американские медицинские чиновники заявляют при этом, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев.

Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать разные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, базирующаяся в штате Массачусетс, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).

Кроме того, сообщается также о возможном начале в апреле клинических испытаний антикоронавируснои вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились 169 387 человек, умерли 6513, выздоровели - 77257.