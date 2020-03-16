В Гватемале - первая смерть от COVID-19

Новости мира:Минздрав Гватемалы зафиксировал первую смерть в стране от уханьского коронавируса.

Первый летальный случай коронавирусной инфекции зафиксировали в воскресенье в Гватемале.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Умер 85-летний пациент, который в прошлом месяце вернулся из Испании. О болезни этого пациента стало известно 13 марта.

На данный момент это единственный подтвержденный случай Covid-19 на территории Гватемалы.

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Как известно, по данным Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 16 марта по всему миру коронавирусом заразились 169 387 человек, умерли 6513, выздоровели - 77 257.

В Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области.