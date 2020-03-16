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Две украинские медиагруппы изменили режим работы в связи с объявленной пандемией

Две украинские медиагруппы изменили режим работы в связи с объявленной пандемией
11:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В StarLightMedia и "Интер Медиа Групп" риняла решение об изменении технологического графика запланированных съемок.

Две украинские медиагруппы "Интер Медиа Групп" и StarLightMedia изменили режим работы со студийными съемками в связи с объявленной пандемией, сообщили медиагруппы.

В связи со сложившейся обстановкой по распространению вируса СOVID-19 и следуя рекомендациям Министерства здравоохранения Украины и Киевской государственной городской администрации, "Интер Медиа Групп" приняла решение об изменении технологического графика запланированных съемок и режима работы сотрудников телеканалов группы.

"В частности, минимум, на 14 дней отменены все студийные съемки программ, предполагающие присутствие зрителей. Отменены все заграничные командировки. Также сотрудники, имеющие возможность работать удаленно, переводятся на внеофисный режим работы", - заявили в "Интер Медиа Групп" вечером 13 марта.

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Кроме того, в зданиях офиса "Интер Медиа Групп" введены дополнительные профилактические меры и санитарная обработка мест общего пользования.

Медиагруппа StarLightMedia также изменила режим работы в связи с объявленной пандемией.

"В связи с ситуацией с распространением вируса СOVID-19, медиагруппа StarLightMedia принял решение кардинально ограничить количество участников студийных программ, которые производятся прямо сейчас", - отмечается в сообщении на официальной странице StarLightMedia в Facebook.

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Кроме того, StarLightMedia меняет технологический цикл производства студийных программ с участием зрителей, отказываясь от их привлечения во всех программах, где это возможно, или же кардинально сокращая их количество в соответствии с постановлениями и распоряжениями уполномоченных органов.

Помимо изменений правил производственного процесса и внедрения ряда профилактических мероприятий в офисах компании, StarLightMedia также запускает серию информационных роликов, направленных на разъяснение мер профилактики СOVID-19.

Медиагруппа решила также обнародовать эти ролики для свободного распространения всеми заинтересованными медиа и частными лицами.

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Все по теме:

Вирус, Коронавирус, StarLightMedia, Интер Медиа Групп, Covid-19, Медиагруппа, Украинская медиагруппа.
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