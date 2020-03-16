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Криклий о COVID-19: Главное не паниковать и сохранять спокойствие

Криклий о COVID-19: Главное не паниковать и сохранять спокойствие
10:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Глава министерства обещает не допустить экономического коллапса в стране.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал не допустить прекращения экспортно-импортных операций, сообщается на сайте министерства.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что для экспортно-импортных операций нет никаких ограничений - грузовые перевозки будут осуществляться всеми видами транспорта.

"Мы прекрасно понимаем, что эффективная борьба с коронавирусом - это также стабильно работающая экономика, и для обеспечения ее бесперебойной работы делаем все необходимое. Все почтовые услуги предоставляются вовремя. Никакого коллапса мы не допустим", - заверил Криклий.

В Украине подтверждены еще два случая COVID-19

По его словам, национальный почтовый оператор "Укрпошта" продолжает осуществлять прием платежей, выплаты, доставку пенсий и корреспонденции.

"Главное не паниковать и сохранять спокойствие", - отметил министр инфраструктуры Украины.

Он также напомнил, что после приостановления международного авиасообщения с 17 марта, будут продолжаться специальные рейсы для возвращения украинцев домой.

"Нова Пошта" выделит 25 млн грн на борьбу с коронавирусом

Как сообщалось, в 00.00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.

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Все по теме:

Мининфраструктуры, Вирус, Укрпошта, Коронавирус, Владислав Криклий, Covid-19.
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