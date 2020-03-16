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Понедельник, 16.03.2020
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В Украине подтверждены еще два случая COVID-19

В Украине подтверждены еще два случая COVID-19
10:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине лабораторно подтверждили еще два новых случая уханьского коронавируса.

Два новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрированы в Украине, оба – в Черновицкой области.

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) в соцсети Facebook.

"С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о трех диагностированных случаях заболевания – два в Черновицкой и один в Житомирской. Пациентка в Житомирской области впоследствии умерла.

Таким образом, в настоящее время в Украине четверо заболевших, все в Черновицкой области.

Позже в ЦОЗ уточнили, что оба новых пациента были госпитализированы с подозрением еще 6 и 13 марта соответственно и с тех пор находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы, где получают надлежащую медицинскую помощь.

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В Министерстве здравоохранения сообщили, что заболевшие – женщины, в настоящее время они изолированы, их состояние стабильное, проводится работа по лицам, с которыми они контактировали.

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Все по теме:

Вирус, Черновицкая область, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, SARS-CoV-2.
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