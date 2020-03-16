"Нова Пошта" выделит 25 млн грн на борьбу с коронавирусом

Новости Бизнеса:"Нова пошта" выделяет 25 млн грн на покупку оборудования для больниц.

"Нова Пошта" выделяет 25 миллионов гривень на оборудование и дополнительные материалы для больниц.

Об этом сообщил сооснователь компании "Нова Пошта" Вячеслав Климов в Facebook.

"Бизнес не может оставаться в стороне, когда страна переживает нелегкие времена: экономический кризис умноженный на угрозу эпидемии коронавируса. Сейчас, в новых реалиях жизни, нашего включения нуждаются именно те, для кого мы строили бизнес – граждане Украины. Поэтому, мы выделяем 25 млн гривень на оборудование и дополнительные материалы для больниц. Это наша помощь медикам для победы над вирусом и ради сохранения здоровья людей." - говорится в сообщении.

Напоминаем, 11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию Covid-19.

В Украине подтверждены 3 случая заболевания Covid-19, один из которых летальный.

11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию Covid-19.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начнет действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года п 3 апреля 2020 года будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.