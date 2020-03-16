Скачать
Понедельник, 16.03.2020
"Первый отрицательный результат": заболевший коронавирусом буковинец может вскоре покинуть больницу (Видео)
"Первый отрицательный результат": заболевший коронавирусом буковинец может вскоре покинуть больницу (Видео)
Рада соберется на внеочередное заседание
Рада соберется на внеочередное заседание
Тайсону Фьюри грозит серьезная дисквалификация
Тайсону Фьюри грозит серьезная дисквалификация
Тина Кароль опубликовала видео в противовирусной маске
Тина Кароль опубликовала видео в противовирусной маске

Коронавирус в Украине: Тимошенко просит политиков "отложить свои амбиции"

Коронавирус в Украине: Тимошенко просит политиков "отложить свои амбиции"
14:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Юлия Тимошенко убеждена, что конкретные и решительные шаги способны спасти граждан и Украину.

Председатель партии "Батькивщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко призывает политиков объединиться для противодействия распространению острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщается на официальном сайте партии в понедельник.

"Призываю всех - отложите в сторону все политические амбиции, спорные вопросы и противостояния. Сейчас всем надо объединиться в единый антикризисный штаб с одной целью - спасти людей и Украине. Как премьер-министр, который прошел и финансовый кризис, и эпидемию тогда другого вируса, готова лично работать в нужном месте без выходных и отдыха для того, чтобы страну в этой ситуации защитить. Нельзя терять ни дня, ни часа, ни минуты", - сказала Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде.

Лидер "Батькивщины" отметила, что одним из конкретных шагов, которые могут защитить людей, может стать создание бесплатной информационной линии, по которой могут обращаться граждане, не покидая дома.

Медики, которые работают с зараженными COVID-19, получат "заоблачную" зарплату

"Надо, чтобы все СМИ предоставили информацию, по какому телефону обращаться, если есть подозрение даже на минимальную температуру или насморк. Речь идет о том, что обычный человек сегодня не знает, куда обратиться, чтобы провести тест дома, не ходя в больницы, лаборатории. Я прошу власть: сделайте сейчас общую информационную линию сообщений, к кому обращаться и где бесплатно получить достоверный анализ на наличие коронавируса, чтобы люди лишний раз не выходили из дома", - призвала политик.

Тимошенко обратила внимание на необходимость обеспечения всех, кто находится в самоизоляции и сидит дома с детьми, больничными листами, как это практиковалось в 2009 году, чтобы люди имели возможность соблюдать условия карантина.

"И конечно, нужна масштабная и централизованная закупка антивирусных препаратов для того, чтобы вся страна чувствовала себя защищенной", - добавила Тимошенко.

Коронавирус, карантин, экономика: Верховная Рада проведет экстренное заседание завтра утром

В условиях эпидемии и экономического кризиса, отметила лидер "Батькивщины", в особой поддержке нуждаются малые и средние предприниматели, украинский средний класс. По словам Тимошенко, нужна отсрочка по налогам, т.н. налоговые каникулы, как это делается в Соединенных Штатах, снижение процентов и отсрочка выплат по кредитам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юлия Тимошенко, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Один на миллион": самые редкие породы собак в мире
02 Еще один украинский город закрывает все общепиты и непродуктовые магазины
03 Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать
04 Польза исключается: 4 самых бесполезных каши
05 Вот что произойдет, если вы откажетесь от алкоголя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Вероятный кризис: НБУ уверен в готовности Украины
Вероятный кризис: НБУ уверен в готовности Украины
Вин Дизель считает финал &quot;Форсажа 7&quot; &quot;лучшим моментом в истории кинематографа&quot;
Вин Дизель считает финал "Форсажа 7" "лучшим моментом в истории кинематографа"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь