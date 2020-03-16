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Понедельник, 16.03.2020
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Михаил Радуцкий пообещал 200% надбавки к зарплате медикам, которые работают с зараженными коронавирусом

Михаил Радуцкий пообещал 200% надбавки к зарплате медикам, которые работают с зараженными коронавирусом
13:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования приняли решения по поводу поднятия зарплаты медикам, связанных с коронавирусом.

Медицинские работники, которые работают с заболевшими острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получат надбавку в 200%.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Предусмотрены дополнительные надбавки для медперсонала и других сотрудников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса. Согласовали где-то на уровне 200% будет выплачиваться надбавка медработникам, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусом", - заявил Радуцкий в понедельник на брифинге в Верховной Раде.

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Напомним, сегодня, 16 марта, два новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрированы в Украине, оба – в Черновицкой области.

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Вирус, Пандемия, Михаил Радуцкий, Коронавирус, Covid-19.
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