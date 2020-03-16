Минздрав: Лекарств против коронавируса не существует

Новости Украины:Минздрав призвал украинцев не верить мошенникам, которые продают "лекарства" против коронавируса.

Минздрав предостерегает украинцев от мошенников, которые продают "препараты" против нового коронавируса, - в ведомстве подчеркивают, что в мире еще нет лекарств от COVID-19.

Об этом Минздрав сообщает в Facebook.

"В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19. Минздрав Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты", - говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, специальных лекарств против COVID-19 в мире не существует. А в случае подтверждения наличия коронавируса пациенту в изоляции оказывается симптоматическое лечение.

"Будьте бдительны, не занимайтесь самолечением и при первых симптомах ОРВИ позвоните своему семейному врачу", - призывают в Минздраве.

Тех, кто пытается спекулировать вокруг темы коронавируса, Министерство здравоохранения просит быть сознательными и не вводить людей в заблуждение в сложное для мира время.