Коронавирус в Украине: Зеленский призвал Кабмин принять девять мер по сдерживанию эпидемии (Видео)

Новости Украины:Зеленский обратился к украинцам относительно ситуации с коронавирусом.

С сегодняшнего дня президент Украины Владимир Зеленский будет максимально часто информировать украинцев об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"По состоянию на 16 марта 2020 в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус. Пять из них, к сожалению, положительные. 64 - не подтвердились. Еще 10 прорабатываются лабораторно", - сказано в сообщении.

Президент также сообщил, что вчера были возвращены домой 123 украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении. Экспресс-тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции, однако каждый из эвакуированных обязался осуществить 14-дневную самоизоляцию.

"Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю Кабинет Министров Украины сделать следующее:

Первое . С 00 часов 01 минуты 17 марта 2020 запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом.

. С 00 часов 01 минуты 17 марта 2020 запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом. Второе . Министерству инфраструктуры - с 12 часов дня 18 марта 2020 запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

. Министерству инфраструктуры - с 12 часов дня 18 марта 2020 запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Третье . Министерству финансов - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

. Министерству финансов - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса. Четвертое . В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений. Кроме этого, граждане, получающие пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.

. В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений. Кроме этого, граждане, получающие пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен. Пятое . В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно - в Черновицкой и Житомирской областях - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года.

. В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно - в Черновицкой и Житомирской областях - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года. Шестое . Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры. Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях. Разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" для пожилых людей.

. Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры. Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях. Разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" для пожилых людей. Седьмое . Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обрядами и церемониями. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни.

. Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обрядами и церемониями. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни. Восьмое . Ограничить экспорт продуктов питания - по определенному правительством перечню.

. Ограничить экспорт продуктов питания - по определенному правительством перечню. Девятое. Министерствам, председателям ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий - обеспечить бесперебойную работу в магазин, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний. А также всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта.

Работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы", - сказал Зеленский.

Он также отметил особую важность работы Верховной Рады Украины.

"По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины", - добавил Зеленский.

Президент настоятельно рекомендовал всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска.