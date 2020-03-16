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Понедельник, 16.03.2020
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Коронавирус в Украине: Зеленский призвал Кабмин принять девять мер по сдерживанию эпидемии (Видео)

Коронавирус в Украине: Зеленский призвал Кабмин принять девять мер по сдерживанию эпидемии (Видео)
17:54 Сегодня Телеграф ОПУ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский обратился к украинцам относительно ситуации с коронавирусом.

С сегодняшнего дня президент Украины Владимир Зеленский будет максимально часто информировать украинцев об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.

 Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

"По состоянию на 16 марта 2020 в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус. Пять из них, к сожалению, положительные. 64 - не подтвердились. Еще 10 прорабатываются лабораторно", - сказано в сообщении.

Президент также сообщил, что вчера были возвращены домой 123 украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении. Экспресс-тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции, однако каждый из эвакуированных обязался осуществить 14-дневную самоизоляцию. 

"Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю Кабинет Министров Украины сделать следующее:

  • Первое. С 00 часов 01 минуты 17 марта 2020 запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом.
  • Второе. Министерству инфраструктуры - с 12 часов дня 18 марта 2020 запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
  • Третье. Министерству финансов - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.
  • Четвертое. В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений. Кроме этого, граждане, получающие пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.
  • Пятое. В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно - в Черновицкой и Житомирской областях - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года.
  • Шестое. Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры. Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях. Разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" для пожилых людей.
  • Седьмое. Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обрядами и церемониями. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни.
  • Восьмое. Ограничить экспорт продуктов питания - по определенному правительством перечню.
  • Девятое. Министерствам, председателям ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий - обеспечить бесперебойную работу в магазин, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний. А также всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта. 

Работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы", - сказал Зеленский.

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Он также отметил особую важность работы Верховной Рады Украины.

"По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины", - добавил Зеленский.

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Президент настоятельно рекомендовал всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска.

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Верховная Рада, Кабмин, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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