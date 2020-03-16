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Тюремный срок за заражение коронавирусом: в ВРУ предложили наказывать за нарушение карантина

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Тюремный срок за заражение коронавирусом: в ВРУ предложили наказывать за нарушение карантина
19:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:За нарушение режима обсервации предлагают ввести штраф до 54 тыс грн, а за умышленное заражение коронавирусом с летальным исходом - до 8 лет тюрьмы.

Одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу станет введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом Сovid-19, указано в тексте законопроекта, который опубликовал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Фотографии документа парламентарий опубликовал в своем канале в Telegram.

Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс грн - ред.), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.

Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.

Действовать данные нормы будут на протяжении трех месяцев с дня публикации закона.

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Ранее об этих положениях нового законопроекта на брифинге в Верховной Раде говорил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Имеется в виду, что человек, который знает, что у него коронавирус, который получил справку с установленным диагнозом и он находится на самоизоляции (…) или в инфекционной больнице и вдруг встал и ушел. Он подвергает людей опасности и тут может быть административная ответственность или уголовная, если человек предупрежден, что он является носителем болезни - он должен знать что может повергнуться уголовному преследованию", - заявил Радуцкий.

Напомним: 

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.

  • В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.

  • С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

  • По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.

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Законопроект, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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