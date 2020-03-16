Тюремный срок за заражение коронавирусом: в ВРУ предложили наказывать за нарушение карантина

Одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу станет введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом Сovid-19, указано в тексте законопроекта, который опубликовал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Фотографии документа парламентарий опубликовал в своем канале в Telegram.
Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс грн - ред.), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.
Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.
Действовать данные нормы будут на протяжении трех месяцев с дня публикации закона.
Ранее об этих положениях нового законопроекта на брифинге в Верховной Раде говорил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Имеется в виду, что человек, который знает, что у него коронавирус, который получил справку с установленным диагнозом и он находится на самоизоляции (…) или в инфекционной больнице и вдруг встал и ушел. Он подвергает людей опасности и тут может быть административная ответственность или уголовная, если человек предупрежден, что он является носителем болезни - он должен знать что может повергнуться уголовному преследованию", - заявил Радуцкий.
Напомним:
С сегодняшнего дня президент Украины Владимир Зеленский будет максимально часто информировать украинцев об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.
Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
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