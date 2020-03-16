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Еще один украинский город закрывает все общепиты и непродуктовые магазины

Еще один украинский город закрывает все общепиты и непродуктовые магазины
05:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Одессе из-за коронавируса будут закрыты все заведения в городе.

Мэр Одессы Геннадий Труханов из-за угрозы коронавируса распорядился закрыть в городе все объекты, в которых собираются более 10 человек.

Это распоряжение от 15 марта размещено на сайте города.

В нем говорится, с 16 марта в городе приостанавливается работа объектов общего пользования, расположенных в Одессе, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19. В частности, с полуночи останавливается работа объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек. 

В перечне - кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и др. культурные и развлекательные заведения. Также - детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе спортивные, фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и стадионы, зоопарки, водные парки, аттракционы.

Кроме того, все магазины, кроме продуктовых и аптек, торгово-развлекательные центры, все рынки (кроме продуктовых), рестораны, заведения общественного питания, в том числе в гостиницах, бары, клубы, кафе, дискотеки, пабы и т. д.

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"Предупредить руководителей учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины", - сказано в распоряжении. Как отмечается, оно действует до особого распоряжения.

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Одесса, Магазин, Коронавирус, Геннадий Труханов.
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