Садовый: Во Львове закроют все учреждения торговли

Новости Украины:Мер Львова Андрей Садовый заявил, что в городе будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок.

В понедельник, 16 марта, во Львове планируют принять решение о закрытии всех учреждений торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок, сообщил в своем Телеграм-канале мер Львова Андрей Садовый.

"С понедельника во Львове закрываем все учреждения торговли. Кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайными ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", – написал мер Львова.

В то же время, на своей странице в фейсбуке мер Львова сообщил, что во вторник, 17 марта, планирует созвать внеочередное заседание Львовского горсовета, во время которого планируют рассмотреть "существенное увеличение резервного фонда для закупки необходимого медицинского оборудования и план мероприятий для противодействия распространению заболеваний, вызванных коронавирусом".