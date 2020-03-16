Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рекомендует своим лицензиатам приостановить вынесение предупреждений, осуществление отключений и применение каких-либо других санкций в отношении бытовых потребителей на период действия карантина.
"Приостановить вынесение предупреждений, осуществление отключений, применение других санкций по отношению к бытовым потребителям", - говорится на сайте регулятора.
Также лицензиатам рекомендуется максимально ограничить работу центров обслуживания клиентов и информационно-консультационных центров и обеспечить возможность дистанционного решения спорных вопросов, максимального сокращения служебных поездок, организации для персонала гибких графиков работы, в том числе возможности удаленной работы.
В сообщении НКРЭКУ сказано, что заявление на получение или аннулирование лицензий на право осуществления хоздеятельности принимает исключительно через Единый государственный портал административных услуг. Также через портал лицензиаты могут вносить изменения в документы, подавать отчетность в электронном виде.
Регулятор рекомендовал участникам открытых заседаний НКРЭКУ принимать в них участие дистанционно при помощи технических средств.
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
Напомним:
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров принять ряд ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Украине. В частности, запретить работу различных заведений, прекратить ж/д, авиа- и автобусные пассажирские перевозки, а также закрыть метро.
В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.