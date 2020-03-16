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Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг

Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
18:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:НКРЭКУ рекомендует лицензиатам приостановить отключения потребителей от коммунальных услуг на период карантина.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рекомендует своим лицензиатам приостановить вынесение предупреждений, осуществление отключений и применение каких-либо других санкций в отношении бытовых потребителей на период действия карантина.

"Приостановить вынесение предупреждений, осуществление отключений, применение других санкций по отношению к бытовым потребителям", - говорится на сайте регулятора.

Также лицензиатам рекомендуется максимально ограничить работу центров обслуживания клиентов и информационно-консультационных центров и обеспечить возможность дистанционного решения спорных вопросов, максимального сокращения служебных поездок, организации для персонала гибких графиков работы, в том числе возможности удаленной работы.

В сообщении НКРЭКУ сказано, что заявление на получение или аннулирование лицензий на право осуществления хоздеятельности принимает исключительно через Единый государственный портал административных услуг. Также через портал лицензиаты могут вносить изменения в документы, подавать отчетность в электронном виде.

Регулятор рекомендовал участникам открытых заседаний НКРЭКУ принимать в них участие дистанционно при помощи технических средств.

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НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Напомним: 

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Карантин, Коммунальные услуги, Коронавирус, НКРЭКУ.
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