Коронавирус в Черновцах: первый пациент пошел на поправку и может быть вскоре отпущен из больницы (Видео)

Новости Украины:"Пациент №1" в Черновцах дал отрицательный результат в тесте на коронавирус.

У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Об этом сообщила зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак на брифинге

"Сегодня мы получили первый отрицательный результат от нашего пациента №1, у которого мы имели предварительные результаты положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента так же отберут образцы, и если он (результат) так же будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента", - сказала Гусак.

Относительно пациентов, у которых подозревают коронавирус, соблюдается принцип двух отрицательных результатов. Только в таком случае их выписывают из больницы.

3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.

Симптомы коронавируса Covid-2019 у украинца, который путешествовал по Италии с 21 февраля, появились через неделю после начала путешествия, мужчина минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.

Его госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой не было симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.

Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали в больницу.