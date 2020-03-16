Скачать
Понедельник, 16.03.2020
"Первый отрицательный результат": заболевший коронавирусом буковинец может вскоре покинуть больницу (Видео)
"Первый отрицательный результат": заболевший коронавирусом буковинец может вскоре покинуть больницу (Видео)
Рада соберется на внеочередное заседание
Рада соберется на внеочередное заседание
Тайсону Фьюри грозит серьезная дисквалификация
Тайсону Фьюри грозит серьезная дисквалификация
Тина Кароль опубликовала видео в противовирусной маске
Тина Кароль опубликовала видео в противовирусной маске

Коронавирус в Черновцах: первый пациент пошел на поправку и может быть вскоре отпущен из больницы (Видео)

Коронавирус в Черновцах: первый пациент пошел на поправку и может быть вскоре отпущен из больницы (Видео)
15:22 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay

Новости Украины:"Пациент №1" в Черновцах дал отрицательный результат в тесте на коронавирус.

У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Об этом сообщила зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак на брифинге

"Сегодня мы получили первый отрицательный результат от нашего пациента №1, у которого мы имели предварительные результаты положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента так же отберут образцы, и если он (результат) так же будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента", - сказала Гусак.

Относительно пациентов, у которых подозревают коронавирус, соблюдается принцип двух отрицательных результатов. Только в таком случае их выписывают из больницы.

3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.

Симптомы коронавируса Covid-2019 у украинца, который путешествовал по Италии с 21 февраля, появились через неделю после начала путешествия, мужчина минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.

На Буковине обнаружили еще двух зараженных COVID-19

Его госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой не было симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.

Президент Украины Зеленский возглавил специализированный совет по противодействию COVID-19

Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали в больницу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черновцы, Коронавирус, Наталья Гусак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Один на миллион": самые редкие породы собак в мире
02 Еще один украинский город закрывает все общепиты и непродуктовые магазины
03 Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать
04 Польза исключается: 4 самых бесполезных каши
05 Вот что произойдет, если вы откажетесь от алкоголя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Вероятный кризис: НБУ уверен в готовности Украины
Вероятный кризис: НБУ уверен в готовности Украины
Вин Дизель считает финал &quot;Форсажа 7&quot; &quot;лучшим моментом в истории кинематографа&quot;
Вин Дизель считает финал "Форсажа 7" "лучшим моментом в истории кинематографа"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь