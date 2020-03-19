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Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты - Трюдо

Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты - Трюдо
19:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Канада готова к сотрудничеству с Украиной и готова предоставить медицинские препараты и оборудование.

В четверг Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, основной темой которой стало противодействие пандемии коронавируса и оказания помощи населению обеих стран.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

"Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Владимиру Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину", — сообщили в пресс-службе. 

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Также во время разговора Зеленский выразил искреннюю поддержку Джастину Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса жене Софи.

Президент проинформировал Премьер-министра Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Было отмечено готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержки в борьбе с распространением заболевания.

Напомним: 

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Украина, Канада, Карантин, Заражение, Коронавирус, ОП.
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