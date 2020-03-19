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Движение через госграницу Украины сокращается

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Движение через госграницу Украины сокращается
15:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине продолжает сокращатся колличество граждан пересекающих границу.

Количество граждан, которые пересекают государственную границу Украины, продолжает сокращаться. Подавляющее их количество - это граждане, которые возвращаются в Украину домой.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

"За сутки - 18 марта - сотрудники Госпогранслужбы Украины осущетвили более 31 тысяч пропускных операций. Подавляющее их большинство - около 20 тысяч - это оформление украинцев на въезд ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, пограничники также продолжают работу и взаимодействие с другими органами по обеспечению возвращения домой украинцев, находящихся на смежной стороне без транспортных средств. Так, в течение суток с привлечением транспортных средств ГСЧС, а также органов местной власти и волонтеров на Востоке и Западе страны обеспечено возвращение в Украину почти 3,4 тыс. украинцев.

 

В пресс-служба напомнили, что с 18 марта по 1 мая Россия ограничила въезд на свою территорию иностранцев.

В связи с этим у нескольких пунктов пропуска периодически накапливалось определенное количество украинцев, которых заворачивали на российской границе.

Кроме того, отмечается, что работники ГПСУ продолжают мероприятия, направленные на выявление признаков вирусного заболевания.

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"За минувшие сутки провели опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела почти 22 тысяч человек, которые ехали из-за рубежа или временно оккупированных территорий. На границе с Беларусью у украинца, который возвращался из-за границы, определили повышенную температуру - 38,20С. его доставили в медучреждение, где, предварительно, исключили заболевания коронавирус. Этот мужчина и трое его попутчиков, включая водителя автомобиля, находятся под наблюдением медиков ", - отметили в ГПСУ.

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Украина, Граница, Карантин, ГПСУ, Заражение, ГСЧС, Каоронавирус.
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