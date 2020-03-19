Движение через госграницу Украины сокращается

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине продолжает сокращатся колличество граждан пересекающих границу.

Количество граждан, которые пересекают государственную границу Украины, продолжает сокращаться. Подавляющее их количество - это граждане, которые возвращаются в Украину домой.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"За сутки - 18 марта - сотрудники Госпогранслужбы Украины осущетвили более 31 тысяч пропускных операций. Подавляющее их большинство - около 20 тысяч - это оформление украинцев на въезд ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники также продолжают работу и взаимодействие с другими органами по обеспечению возвращения домой украинцев, находящихся на смежной стороне без транспортных средств. Так, в течение суток с привлечением транспортных средств ГСЧС, а также органов местной власти и волонтеров на Востоке и Западе страны обеспечено возвращение в Украину почти 3,4 тыс. украинцев.

В пресс-служба напомнили, что с 18 марта по 1 мая Россия ограничила въезд на свою территорию иностранцев.

В связи с этим у нескольких пунктов пропуска периодически накапливалось определенное количество украинцев, которых заворачивали на российской границе.

Кроме того, отмечается, что работники ГПСУ продолжают мероприятия, направленные на выявление признаков вирусного заболевания.

"За минувшие сутки провели опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела почти 22 тысяч человек, которые ехали из-за рубежа или временно оккупированных территорий. На границе с Беларусью у украинца, который возвращался из-за границы, определили повышенную температуру - 38,20С. его доставили в медучреждение, где, предварительно, исключили заболевания коронавирус. Этот мужчина и трое его попутчиков, включая водителя автомобиля, находятся под наблюдением медиков ", - отметили в ГПСУ.