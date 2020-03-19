Covid-19: Канада дает гражданам налоговые каникулы

Новости мира:В Канаде отсрочили уплату налогов из-за коронавируса.

Правительство предоставляет канадцам дополнительные четыре месяца на уплату надлежащих налогов.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы находимся в разгаре налогового сезона. Много людей задумываются над тем, что Covid-19 означает для их личных финансов. У того, кто подал налоговую декларацию и узнал о долге, будет время до августа 2020 года на его выплату", - сказал Трюдо.

По его словам, налоговые каникулы для физических и юридических лиц позволят влить в экономику дополнительные 55 млрд долл.

Большинство канадцев должны подать ежегодную налоговую декларацию до 30 апреля.

Напомним: