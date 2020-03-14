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Парламент Канады закрыли из-за коронавируса

Парламент Канады закрыли из-за коронавируса
09:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: flickr.com mikebrowne

Новости мира:Парламент Канады приостановил работу до 20 апреля в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Из-за вспышки коронавируса в работе нижней палаты канадского парламента объявили пятинедельный перерыв.

Об этом заявили в офисе спикера Палаты общин парламента Канады Энтони Роты.

"Палата общин единогласным решением изменила свой календарь и будет оставаться в непленарном режиме до 20 апреля 2020 года", - сообщили у спикера.

Кроме этого, отныне и до 20 апреля в Палате общин прекращаются экскурсии и закрывается доступ посетителям, отменяются все путешествия депутатов, связанные с работой комитетов, а также все мероприятия на парламентском холме в Оттаве.

"Совет внутренней экономической деятельности принимает эти меры для помощи в поддержании здоровых и безопасных условий в Палате общин и защиты людей, которым могут угрожать осложнения от Covid-19", - отметили в ведомстве.

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Согласно предварительному расписанию заседаний канадской Палаты общин, только две из следующих пяти недель были пленарными.

Напомним: на территории Канады ранее уже подтвердили 138 случаев коронавируса, один человек умер.

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Канада, Коронавирус, Парламент Канады, Covid-19, Энтони Роты.
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