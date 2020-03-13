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Жена Трюдо заразилась коронавирусом

Жена Трюдо заразилась коронавирусом
06:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:У жены премьер-министра Канады выявили COVID-19.

У жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо диагностировали COVID-19.

Об этом сообщили в офисе главы правительства Канады, передает корреспондент Укринформа.

“Следуя рекомендациям врачей, Софи Грегуар-Трюдо сдала анализ на COVID-19. Результаты теста пришли положительными. Также следуя совету врачей, она пока будет оставаться в изоляции. Она чувствует себя хорошо, принимает все рекомендуемые меры безопасности, а ее симптомы остаются легкими”, - рассказали в офисе Трюдо.

В Трюдо добавили, что премьер-министр тоже чувствует себя хорошо и пока не демонстрирует никаких симптомов болезни.

“Как меру предосторожности и придерживаясь рекомендаций врачей, он будет находиться в изоляции в течение запланированных 14 дней. Также следуя совету врачей, на этом этапе от не сдавать анализ, поскольку не демонстрирует симптомов. По этой же причине медики утверждают, что риска для тех, кто контактировал с ним недавно, нет”, - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что “премьер-министр продолжает выполнять свои обязанности и обратится к канадцам в пятницу”.

Напомним: ранее стало известно, что жена премьер-министра Канады начала демонстрировать гриппозные симптомы после возвращения из Великобритании.

Сейчас на территории Канады подтвердили 103 случая коронавирус. Болезнь унесла жизнь одного человека.

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Канада, Коронавирус, Софи Грегуар-Трюдо.
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