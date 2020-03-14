Коронавирус в Канаде: уже второй министр ушла на карантин

Новости мира:В Канаде министр торговли ушла на карантин с подозрением на коронавирус.

Министр торговли Канады Мэри Энджи самоізолювалася за подозрения на Covid-19.

Об этом сама министр написала на своей странице в Тwitter.

“Недавно у меня обострилась астма и появился кашель. На прошлой неделе я обратилась к своему врачу, но учитывая кашель и как предостережение сдала анализ на Covid-19. По рекомендации медиков я самоизолировалась и буду работать из дома, пока не получу информацию от врача”, - заявила Энджи.

Как сообщал Укринформ, на этой неделе о самоизоляции из-за подозрения на коронавирус объявил также министр природных ресурсов Канады Сеамус Ореган. Также вчера стало известно о том, что жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо заразилась Covid-19 во время пребывания в Великобритании. Учитывая это, на двухнедельный карантин ушел и Джастин Трюдо, у которого пока нет симптомов заражения.

По состоянию на пятницу на территории Канады подтвердили 152 случая заболевания на новый коронавирус. Болезнь унесла жизнь одного человека.