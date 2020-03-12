Вспышка Covid-19: в Канаде ожидают "существенных последствий" для экономики

Новости мира:Трюдо прогнозирует, что коронавирус значительно повлияет на экономику Канады.

Вспышка Covid-19 в мире будет иметь существенные последствия для экономики Канады, поэтому правительство работает над их смягчением.

Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы понимаем, что коронавирус будет иметь для канадцев, работников и предпринимателей существенное экономическое влияние. Именно поэтому мы вскоре объявим о мерах, которые Канада введет для поддержки людей в экономическом плане", - отметил Трюдо.

Он добавил, что правительство также придерживается советов лучших экспертов в медицинском аспекте борьбы с коронавирусом.

"Относительно аспекта здоровья, мы продолжаем действовать в соответствии с рекомендациями лучших экспертов, медицинских профессионалов, координировать с иными уровнями власти и международным сообществом, а также делать все возможное для гарантирования безопасности канадцев", - подытожил премьер-министр.

Добавим, что по состоянию на утро 11 марта на территории Канады обнаружили 93 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом. Болезнь унесла жизнь одного человека.

В мире по состоянию на 11 марта более 119 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом нового типа, 65 тысяч выздоровели, 4284 - скончались.

В Украине подтвержден 1 случай инфицирования коронавирусом - в Черновцах.